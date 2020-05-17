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    Kars'ta, 20 yaşındaki genç ayının saldırsına uğradı

    Ot toplamaya gittiği sırada, bir ayının saldırısına uğrayan genç, arkadaşları tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
    • AA
    • 17.05.2020 - 17:49
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    Kars'ta, 20 yaşındaki genç ayının saldırsına uğradı

    Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Kötek köyüne ot toplamaya giden 20 yaşındaki Ozan Ulu, bir ayı tarafından saldırıya uğradı.

    ARKADAŞLARI KURTARDI

    Ayının pençe darbeleriyle kafası ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ulu, saldırıdan arkadaşlarının yardımlarıyla kurtuldu.

    Yaşanan olayın ardından Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ulu'nun genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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