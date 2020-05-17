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- Kars'ta, 20 yaşındaki genç ayının saldırsına uğradı
Kars'ta, 20 yaşındaki genç ayının saldırsına uğradı
Ot toplamaya gittiği sırada, bir ayının saldırısına uğrayan genç, arkadaşları tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
- AA
- 17.05.2020 - 17:49
Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Kötek köyüne ot toplamaya giden 20 yaşındaki Ozan Ulu, bir ayı tarafından saldırıya uğradı.
ARKADAŞLARI KURTARDI
Ayının pençe darbeleriyle kafası ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ulu, saldırıdan arkadaşlarının yardımlarıyla kurtuldu.
Yaşanan olayın ardından Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ulu'nun genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.