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    Kars'ta 35 bin liralık kuyumcu hırsızlığı kameraya yansıdı

    35 bin lira değerindeki 5 altını el çabukluğu ile çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı. Polisin başlattığı soruşturma ile gözaltına alınan hırsız, tutuklandı.
    • İHA
    • 10.10.2020 - 10:16
    • Güncelleme : 10.10.2020 - 10:16
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    Kars'ta 35 bin liralık kuyumcu hırsızlığı kameraya yansıdı

    Kuyumcuya giren bir kadının el çabukluğu ile kuyumcuyu soyması üzerine emniyet harekete geçti.

    Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 29 Eylül 2020 günü Kazımpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanından 35 bin lira tutarında 5 adet altın bileziğin el çabukluğu ile çalınması olayı ile ilgili yapılan titiz çalışmaları sonucunda hırsılık olayını gerçekleştiren 3 kişinin kimlik bilgileri tespit edildi.

    YERLERİ TESPİT EDİLDİ

    Bunun üzerine kentteki şehir polis kameraları ve Kazımpaşa Caddesi üzerindeki işyerlerinin kameralarını tek tek inceleyen polis, hırsızlık olayını gerçekleştiren İ.Y (69), S.G. (64), A.Y.(46) olayda kullandıkları araç ile Ankara iline gittikleri tespit etti.

    Kars'ta 35 bin liralık kuyumcu hırsızlığı kameraya yansıdı VİDEO


    YAKALANDILAR

    Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile yapılan koordineli çalışma neticesinde araç Ankara girişinde durduruldu.

    Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler, Kars Cumhuriyet Savcılığınca Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifadeleri alınmasının ardından tutuklandı.

    Kars ta 35 bin liralık kuyumcu hırsızlığı kameraya yansıdı #1

    Kars ta 35 bin liralık kuyumcu hırsızlığı kameraya yansıdı #2

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