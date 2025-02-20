Kars’ta araçlarında mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

İHA
Kars'ın Bulanık köyü yolunda etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Hızla bölgeye ulaşan Özel İdare ekipleri, zor hava koşullarına rağmen kısa sürede yolu açmayı başardı.
YOL AÇILDI, KURTARTILDILAR
Mahsur kalan vatandaşlar, ekiplerin yardımlarıyla araçlarıyla yola devam edebildi.
Özel İdare ekipleri, şehir genelindeki karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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