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Kars'ta beline bağladığı kaçak külçe altınla yakalandı: Değeri 5 milyon!

Kars'ta beline bağladığı kaçak külçe altınla yakalandı: Değeri 5 milyon! Jandarma ekiplerinin, üzerini aradığı Ö.K.'nin beline sarılı halde, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 2 adet biner gramlık kaçak külçe altın ele geçirilirken şüpheli tutuklandı.