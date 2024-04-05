Kars'ta beline bağladığı kaçak külçe altınla yakalandı: Değeri 5 milyon!

DHA
Yurt dışından ülkeye kaçak olarak sokulan altınların kara yoluyla Trabzon'a götürülüp satılacağı bilgisini alan Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti.
Tespit edilen şüphelinin içinde olduğu minibüsü, Kars'taki kontrol noktasında durdurdu.
Külçe altınları beline bağladı
Yapılan aramada, şüpheli Ö.K.'nin (36) beline sardığı 2 adet biner gramlık kaçak külçe altın bulundu.
Piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan altınla ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı adliyede tutuklandı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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