Kars'ta biçerdöver yangını: Devrildiği tarlada hasar oluştu
İHA

Kars'taki tarlada çalışmakta olan bir biçerdöverde çıktı.

Sürücü, yangını kontrol altına almak ve biçerdöveri kurtarmak istese de, biçerdöver devrildi.

Olay yerine hızla yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangını söndürmeye çalıştı.

Hem araç hem de tarlanın bir kısmı yandı

Yangın sadece biçerdöverde değil, aynı zamanda bir kısmı olarak kullanılan alanı da etkiledi.

İtfaiye ekipleri, hem biçerdöveri hem de yanan tarlayı söndürmek için büyük bir çaba harcadı.

Şu an ise biçerdöverin neden yangın çıktığı detaylı bir şekilde araştırılıyor.

Kars'ta biçerdöver yangını: Devrildiği tarlada hasar oluştu
Kars'ta biçerdöver yangını: Devrildiği tarlada hasar oluştu