Kars'ta biçerdöver yangını: Devrildiği tarlada hasar oluştu Bir anda yanmaya başladıktan sonra devrilen biçerdöver için ekipler harekete geçti. Biçerdöver ve bir kısmı tarla olarak kullanılan alan yanarken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İHA

Kars'taki tarlada çalışmakta olan bir biçerdöverde yangın çıktı.

Sürücü, yangını kontrol altına almak ve biçerdöveri kurtarmak istese de, biçerdöver devrildi.

Olay yerine hızla yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangını söndürmeye çalıştı.

Hem araç hem de tarlanın bir kısmı yandı

Yangın sadece biçerdöverde değil, aynı zamanda bir kısmı tarla olarak kullanılan alanı da etkiledi.

İtfaiye ekipleri, hem biçerdöveri hem de yanan tarlayı söndürmek için büyük bir çaba harcadı.

Şu an ise biçerdöverin neden yangın çıktığı detaylı bir şekilde araştırılıyor.