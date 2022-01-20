Euro
15.2910
0.31%
Dolar
13.4558
0.23%
Altın
796.1410
0.05%
Borsa
2,041.09
-0.05%
Bitcoin
568.555
-0.30%
BTXN Coin
33.31
0.72%
5ºC
İstanbul
Çok bulutlu 5 C

    Kars'ta bir çocuk 7 köpeğin saldırısından cesaretiyle kurtuldu

    Sokakta yürüdüğü sırada 7 köpeğin saldırısına uğrayan çocuk, soğukkanlılığıyla parçalanmaktan kurtuldu. Çocuğun köpekleri geri püskürttüğü anlar ise kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 20.01.2022 - 12:16
    • Güncelleme : 20.01.2022 - 12:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kars'ta bir çocuk 7 köpeğin saldırısından cesaretiyle kurtuldu

    Her geçen gün artan köpek saldırıları yeni bir vahşete yol açarken, bir çocuk 7 köpeğin saldırısından soğukkanlılığı sayesinde kurtuldu.

    Kars'ın Yusufpaşa Mahallesi'nde yürümekte olan küçük çocuğa bir anda köpek saldırdı.

    7 KÖPEĞİN ORTASINDA KALDI

    İlk başta 2 köpek tarafından kovalanan çocuk, kendisini saniyeler içerisinde 7 köpeğin ortasında buldu.

    CESARETİYLE SALDIRININ EŞİĞİNDEN DÖNDÜ

    Elleriyle köpeklere tepki veren çocuk, cesareti sayesinde köpekler tarafından parçalanmaktan kurtuldu.

    Köpekleri çevresinden göndermeyi başaran cesur çocuk, sonrasında yoluna devam etti.

    Kars'ta bir çocuk 7 köpeğin saldırısından cesaretiyle kurtuldu VİDEO

    Kars ta bir çocuk 7 köpeğin saldırısından cesaretiyle kurtuldu #1


    Görüş Bildir