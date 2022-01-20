Kars'ta bir çocuk 7 köpeğin saldırısından cesaretiyle kurtuldu

Kars'ta bir çocuk 7 köpeğin saldırısından cesaretiyle kurtuldu

Sokakta yürüdüğü sırada 7 köpeğin saldırısına uğrayan çocuk, soğukkanlılığıyla parçalanmaktan kurtuldu. Çocuğun köpekleri geri püskürttüğü anlar ise kameraya yansıdı.

Her geçen gün artan köpek saldırıları yeni bir vahşete yol açarken, bir çocuk 7 köpeğin saldırısından soğukkanlılığı sayesinde kurtuldu.

Kars'ın Yusufpaşa Mahallesi'nde yürümekte olan küçük çocuğa bir anda köpek saldırdı.

7 KÖPEĞİN ORTASINDA KALDI

İlk başta 2 köpek tarafından kovalanan çocuk, kendisini saniyeler içerisinde 7 köpeğin ortasında buldu.

CESARETİYLE SALDIRININ EŞİĞİNDEN DÖNDÜ

Elleriyle köpeklere tepki veren çocuk, cesareti sayesinde köpekler tarafından parçalanmaktan kurtuldu.

Köpekleri çevresinden göndermeyi başaran cesur çocuk, sonrasında yoluna devam etti.

Kars'ta bir çocuk 7 köpeğin saldırısından cesaretiyle kurtuldu VİDEO

