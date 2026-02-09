Kars'ta çatıdan düşen kar kütlesinden saniyelerle kurtuldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kars'ta korku dolu anlar...

Kentte sıcaklığın artması ile bina çatılarında biriken karlar da erimeye başladı.

Şehitler Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın çatısında biriken kar ve buz kütlesi, o sırada kaldırımda yürüyen bir çocuğun hemen yanına büyük bir gürültüyle düştü.

ÇOCUK ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Kar yığınının altında kalmaktan saniyelerle kurtulan çocuk büyük korku yaşarken, olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.