Kars'ta çatıdan düşen kar kütlesinden saniyelerle kurtuldu

Kars'ta 5 katlı binanın çatısında biriken kar ve buz kütlesi, yolda yürüyen çocuğun hemen yanına düştü. Çocuk saniyelerle ölümden döndü.

Yayınlama Tarihi: 09.02.2026 12:23
  • Kars'ta bir binanın çatısından kar ve buz kütlesi, kaldırımda yürüyen bir çocuğun yanına düştü.
  • Çocuk, kar yığınının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.
  • Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kars'ta korku dolu anlar... 

Kentte sıcaklığın artması ile bina çatılarında biriken karlar da erimeye başladı.

Şehitler Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın çatısında biriken kar ve buz kütlesi, o sırada kaldırımda yürüyen bir çocuğun hemen yanına büyük bir gürültüyle düştü.

ÇOCUK ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Kar yığınının altında kalmaktan saniyelerle kurtulan çocuk büyük korku yaşarken, olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

