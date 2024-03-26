Kars'ta ekiplerin 2 bin 300 rakımda zorlu mücadelesi Kentte "kar kaplanları" olarak bilinen il özel idaresi ekipleri, köylerin 2 bin 300 rakımlı Boğatepe geçidindeki kar ve tipi nedeniyle kapanan yollarını birer birer açıyor.

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DHA

Yurdun batısında güneş yüzünü gösterirken doğu ise kara teslim.

Kars'ta etkisini artıran kar yağışı nedeniyle bazı köylerin yolu ulaşıma kapandı.

Kars İl Özel İdaresi, 8 şantiyede 44 iş makinesi ve 68 personelle başladığı karla mücadele mesaisini ise sürdürüyor.

Zorlu coğrafyada görev alan ekipler, bu ayın son günlerinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan bazı köy ve mezra yollarını açmak için greyder, kepçe ve rotatifle görev yapıyor.

Kar kalınlığı 2 metre: Ekipler ulaşıma açtı

'Kar kaplanları' olarak bilinen ekipler, Susuz ilçesine bağlı 66 hane 266 nüfuslu Gölbaşı köyünün Boğatepe Geçidi’ndeki yer yer kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu yolunu ulaşıma açtı. İş makinesinin ardından köylüler ise evlerinin önünde biriken karları küreklerle temizledi.

"Mayıs ayına kadar halimiz bu"

Gölbaşı Köyü Muhtarı Gülabi Karslı, "Bizim burası yüksektir, günde bir kar dolduruyor, tipi ve fırtına etkili oluyor. Sağ olsun, Allah razı olsun Özel İdare ekiplerini aradı, gelip yolumuzu açtılar. Sürekli burası kapalı, mayıs ayının 15'ine kadar bu şekilde bizim halimiz. Şu an bizim burada 2 metreden fazla kar var." diye konuştu.

Ekiplerin yüksek kesimlerde kardan kapalı olan bazı mezra yollarını da açma ve yol genişletme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)