Kars'ta Ermenistan uyruklu 2 şüpheli, kaçak altınla yakalandı

İHA
Kars'ta İl Emniyet Müdürlüğü Harakani Havalimanı Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, kıymetli maden kaçakçılığının engellenmesine yönelik çalışması sürdürülüyor.
2 parça halinde 686,55 gramlık altın bulundu
Bu kapsamda ekipler, havalimanında Ermenistan uyruklu 2 şüphelinin çantasında 2 parça halinde 686,55 gram gümrük kaçağı altın ele geçirdi.
Gözaltına alındılar
Şüpheliler, polislerce gözaltına alındı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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