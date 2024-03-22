Kars'ta Ermenistan uyruklu 2 şüpheli, kaçak altınla yakalandı
İHA

Kars'ta İl Emniyet Müdürlüğü Harakani Havalimanı Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, kıymetli maden kaçakçılığının engellenmesine yönelik çalışması sürdürülüyor.

2 parça halinde 686,55 gramlık altın bulundu

Bu kapsamda ekipler, havalimanında Ermenistan uyruklu 2 şüphelinin çantasında 2 parça halinde 686,55 gram gümrük kaçağı altın ele geçirdi.

Gözaltına alındılar

Şüpheliler, polislerce gözaltına alındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)