Kars’ta hasta almaya giden ambulans takla attı: 3 yaralı

Kar yağışı sonrası oluşan buzlanma kazaları da beraberinde getirdi. İhbar üzerine yola çıkan ambulans yoldaki buzlanmadan dolayı kayarak takla attı.

Kars’ın Arpaçay ilçesinden Koçköy’e astım hastasını almak için hareket eden ambulans, Bardaklı köyü mevkisinde yolun buzlu ve kaygan olmasından dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak devrildi.

ŞARAMPOLE DÜŞTÜ

Şarampole düşen ambulansta bulunan sürücü ve görevliler yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve 112 ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı.

3 YARALININ DA SAĞLIK DURUMU İYİ

Daha sonra ambulansa taşınan yaralılar Arpaçay Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Öte yandan, ambulansın kaza yaptığı Bardaklı köyü mevkiinde bir başka aracın da kayarak kaza yaptığı öğrenildi.













