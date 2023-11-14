Kars'ta İran uyruklu kadının makatında uyuşturucu bulundu

DHA
Kars'ta ilginç bir olay yaşandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Digor-Kars kara yolunda uygulama gerçekleştirdi.
Burada durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı.
İran uyruklu kadın gözaltına alındı
Polis, hareketlerinden şüphelendiği 31 yaşındaki İran uyruklu Hadıs Aeınezad'ı gözaltına aldı.
Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne götürülen Aeınezad'a röntgen çekildi.
Makatından uyuşturucu çıktı
Yapılan incelemelerde makatında uyuşturucu tespit edildi.
Cerrahi operasyonla kadının makatından 3 parça halinde toplam 318 gram metamfetamin çıkarıldı.
Tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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