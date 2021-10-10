Kars’ta maske uyarısı yapan minibüs şoförü bıçaklandı

Bindikleri minibüste maske takmaları konusunda kendilerini uyaran sürücüyü bıçaklayarak kaçan 4 şüpheli, gözaltına alındı.

Kars’ın Harakani Devlet Hastanesi hattında çalışan minibüs şoförü Orhan G. (47), araca binen 4 yolcudan bazılarına maskelerini takmaları uyarısında bulundu.

Buna rağmen maske takmayan Y.A. (21), M.A. (19), H.G. (17) ve O.G. (16) sürücü ile tartışmaya başladı.

4 YOLCU BIÇAKLA SALDIRDI

Kavganın büyümesi üzerine 4 yolcu, Orhan G'ye bıçakla saldırdı.

Ağır yaralanan sürücü, Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

POLİS, ŞÜPHELİLERİ YAKALADI

Olay yerinden kaçan şüpheliler, polis ekiplerince yürütülen çalışma sonucu gözaltına alındı.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Orhan G, Kars'taki müdahalenin ardından Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Sürücünün tedavisine devam edildiği öğrenildi.