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    Kars’ta maske uyarısı yapan minibüs şoförü bıçaklandı

    Bindikleri minibüste maske takmaları konusunda kendilerini uyaran sürücüyü bıçaklayarak kaçan 4 şüpheli, gözaltına alındı.
    • AA
    • 10.10.2021 - 17:51
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    Kars’ta maske uyarısı yapan minibüs şoförü bıçaklandı

    Kars’ın Harakani Devlet Hastanesi hattında çalışan minibüs şoförü Orhan G. (47), araca binen 4 yolcudan bazılarına maskelerini takmaları uyarısında bulundu.

    Buna rağmen maske takmayan Y.A. (21), M.A. (19), H.G. (17) ve O.G. (16) sürücü ile tartışmaya başladı.

    4 YOLCU BIÇAKLA SALDIRDI

    Kavganın büyümesi üzerine 4 yolcu, Orhan G'ye bıçakla saldırdı.

    Ağır yaralanan sürücü, Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    POLİS, ŞÜPHELİLERİ YAKALADI

    Olay yerinden kaçan şüpheliler, polis ekiplerince yürütülen çalışma sonucu gözaltına alındı.

    TEDAVİSİ SÜRÜYOR

    Orhan G, Kars'taki müdahalenin ardından Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

    Sürücünün tedavisine devam edildiği öğrenildi.

    Kars’ta maske uyarısı yapan minibüs şoförü bıçaklandı #1

    Kars’ta maske uyarısı yapan minibüs şoförü bıçaklandı #2

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