Müşteri gibi geldiği telefoncu dükkanında, iş yeri sahibini oyalayarak kaşla göz arasında 7 bin lira değerinde cep telefonu çaldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kars'ın merkezindeki Faikbey Caddesi üzerinde bulunan telefon bayisine müşteri kılığında iş yerine gelen hırsız, mağaza sahibinden bluetooth kulaklık istedi.

İş yeri sahibi Turan Sürmeli’nin verdiği kulaklığı bir müddet inceleyen şüpheli, daha sonra da masa üzerinde bulunan telefonlara yöneldi.

Gözüne kestirdiği telefonu cebine attı

Telefonları tek tek inceleyen şüpheli, baktığı telefonlar arasında bir tanesini gözüne kestirdi ve o telefonu yan taraftaki rafa bıraktı.

Bir müddet daha iş yeri sahibini oyalayan şüpheli, iş yeri sahibinin arkasını döndüğü anda cep telefonunu cebine koyarak iş yerinden çıktı.

O anlar iş yeri kamerasına anbean yansıdı

Telefonun çalındığını fark eden işyeri sahibi Turan Sürmeli, emniyete giderek şikayetçi oldu.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kars'ta müşteri kılığında gelen hırsız 7 bin TL değerinde telefon çaldı VİDEO

7 bin TL değerinde telefonu saniyeler içinde çaldı

Hırsızlık anını anlatan işyeri sahibi Turan Sürmeli, "27 Kasım Cumartesi günü saat 09.00’dan sonra gelen bir arkadaş, bluetooth kulaklık ile beni uğraştırdı. Daha sonra kulaklığa bakmak için uğraştı. USB kablo istedi. Benim telefonlarıma bakarken, birisini rafa bırakıyor. Oradan da cebine aktarıp gidiyor. Kendisinden şikayetçi oldum." dedi.

İş yeri sahibi Sürmeli, çalınan telefonun piyasa değerinin 7 bin lira olduğunu sözlerine ekledi.

İHA'nın haberine göre işyerinden telefon hırsızlığı ile ilgili polisin çalışma başlattığı öğrenildi.