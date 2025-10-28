Kars'ta ördek avında babasının tüfeğinin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti

- Kars'ın Selim ilçesinde ördek avında baba M.K.'nin tüfeğinin kazara ateş alması sonucu oğlu Muhammet Ali K. ağır yaralandı.
- 16 yaşındaki Muhammet Ali K., hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti.
- Olay sonrasında gözaltına alınan M.K. serbest bırakıldı.
Ördek avında babasının tüfeğinin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti
Kars'ın Selim ilçesinde ördek avında M.K.'nin elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu saçmalar, yanındaki oğlu Muhammet Ali K.'ye isabet etti.
AĞIR YARALI ÇOCUK TEDAVİ ALTINA ALINDI
Muhammet Ali K., göğsünden ağır yaralandı.
İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Muhammet Ali K., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Selim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI
Tedaviye alınan Muhammet Ali K., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Jandarma tarafından gözaltına alınan M.K., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Erzurum'un Oltu ilçesi Yusuf Ziyabey Mahallesi'nde yaşayan ailenin yıllar önce Artvin'in Kemalpaşa ilçesine yerleştiği ve Muhammet Ali K.'nin burada toprağa verileceği öğrenildi.