Kars'ta ördek avında babasının tüfeğinin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti

Selim ilçesinde ördek avında 53 yaşındaki babası M.K.'nin elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu 16 yaşındaki Muhammet Ali K. yaralandı. Muhammet Ali K., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yayınlama Tarihi: 28.10.2025 12:51
  • Kars'ın Selim ilçesinde ördek avında baba M.K.'nin tüfeğinin kazara ateş alması sonucu oğlu Muhammet Ali K. ağır yaralandı.
  • 16 yaşındaki Muhammet Ali K., hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti.
  • Olay sonrasında gözaltına alınan M.K. serbest bırakıldı.

Kars'ın Selim ilçesinde ördek avında M.K.'nin elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu saçmalar, yanındaki oğlu Muhammet Ali K.'ye isabet etti.

AĞIR YARALI ÇOCUK TEDAVİ ALTINA ALINDI

Muhammet Ali K., göğsünden ağır yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Muhammet Ali K., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Selim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Tedaviye alınan Muhammet Ali K., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan M.K., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Erzurum'un Oltu ilçesi Yusuf Ziyabey Mahallesi'nde yaşayan ailenin yıllar önce Artvin'in Kemalpaşa ilçesine yerleştiği ve Muhammet Ali K.'nin burada toprağa verileceği öğrenildi.

