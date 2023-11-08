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Kars'ta sıcaklık eksi 6 dereceye düştü

Kars'ta sıcaklık eksi 6 dereceye düştü Hava sıcaklığı eksi 6 dereceye düşerken sürücüler, don ve buzlanmaya karşı araçlarını korunmak için battaniye ya da brandalı önlem aldı.