Kars'ta sıcaktan etkilenen koyunları derede serimlettiler

Kars’ta sıcak hava etkisini sürdürüyor.

Hava sıcaklıklarının 34 dereceyi gördüğü kentte özellikle kırsal kesimlerde meralarda otlatılan küçükbaş hayvanlar, sıcaktan olumsuz etkileniyor.

Köylüler hayvanlarının sıcak havadan etkilenmelerinin önüne geçmek için ise günde en az 3 defa serin suların coşkuyla aktığı derelere getirerek yüzdürüyor.

Köylüler derelerde hem hayvanlarını serinletiyor. Hem de kendileri yüzerek serinlemeye çalışıyor.

"AŞIRI SICAK"

Yaklaşık 400 küçükbaş hayvanını Akyaka’nın İncedere köyünde serinletmek için dereye getirdiğini belirten Oktay Keyik, "Bu sene çok sıcak, aşırı derece de sıcak, koyunları yıkamaya getirdik. Koyunları yıkadıktan sonra kendimiz de bu suda çimeceğiz, yüzeceğiz" dedi.

Öte yandan yaz aylarında hayvanların bakımı büyük önem taşırken, özellikle yüksek sıcaklıklar hayvan sağlığı için risk oluşturuyor.

Bu durumu fark eden köylüler, köylerinden geçen derelerin soğuk sularını kullanarak koyunların rahatlamasını sağlıyor.

İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Köylülerin gözetiminde dereye giren koyunların dere içinde yüzerek serinlediği anlar ilginç görüntüler oluşturdu.