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    Kars'ta silahlı kavga: 1 ölü

    Köroğlu köyünde iki aile arasında çıkan kavgada yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 20.05.2020 - 14:13
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    Kars'ta silahlı kavga: 1 ölü

    Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Köroğlu köyünde, Aslan ve Yurt Aileleri arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

    Tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

    1 ÖLÜ

    Silahların patladığı kavgada ağır yaralanan 35 yaşındaki Sema Aslan, olay yerine çağrılan ambulansa Sarıkamış Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan kadın, hayatını kaybetti.

    JANDARMA ÇALIŞMA BAŞLATTI

    Jandarma silahlı kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, köyün giriş ve çıkışında yoğun güvenlik önlemi aldı.

    Polis ise Sarıkamış Devlet Hastanesi’nde güvenlik önlemleri aldı.

    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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