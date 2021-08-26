Haberler

3. Sayfa Haberleri

Kars’ta taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga

Kars’ta taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga

İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Tarafların kavgasında 2 kişi ağır yaralandı.