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- Kars’ta taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga
Kars’ta taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga
- İHA
- 26.08.2021 - 15:31
Kars’ın Sarıkamış ilçesi Şehit Kemal Mutlu Caddesi’nde, iki grup arasında sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.
HAVAYA ATEŞ AÇILDI
Polis, birbirine saldıran tarafları ayırmak için havaya ateş açtı.
Kavgada H.Y. ve K.Y. isimli şahıslar, ağır yaralandı.
Kavga anları saniye saniye kameralara yansıdı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralılardan H.Y., yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi’ne sevk edilirken, K.Y. ise Van'a sevk edildi.
4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Kavgaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.