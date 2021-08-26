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    Kars’ta taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga

    İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Tarafların kavgasında 2 kişi ağır yaralandı.
    • İHA
    • 26.08.2021 - 15:31
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    Kars’ta taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga

    Kars’ın Sarıkamış ilçesi Şehit Kemal Mutlu Caddesi’nde, iki grup arasında sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

    Kısa sürede büyüyen tartışma taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

    HAVAYA ATEŞ AÇILDI

    Polis, birbirine saldıran tarafları ayırmak için havaya ateş açtı.

    Kavgada H.Y. ve K.Y. isimli şahıslar, ağır yaralandı.

    Kavga anları saniye saniye kameralara yansıdı.

    Kars’ta taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga #1

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Yaralılardan H.Y., yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi’ne sevk edilirken, K.Y. ise Van'a sevk edildi.

    4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Kavgaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Kars’ta taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga #2

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