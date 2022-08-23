Petrol
99.39
3.02%
Euro
18.0928
0.63%
Dolar
18.1009
0.20%
Altın
1.02
1.29%
Borsa
3123
0.00%
Bitcoin
393.665
0.77%
BTXN Coin
5.36
-2.01%
Bitexen
30ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 30 C

    Kars’ta traktörün altında kalan sürücü güçlükle çıkarıldı

    Direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilen traktör altında kalan sürücü, yoğun uğraşlar sonucunda kurtarılabildi. Ağır yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.
    • 23.08.2022 - 16:42
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 16:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kars’ta traktörün altında kalan sürücü güçlükle çıkarıldı

    Kars’ın Selim ilçesine bağlı Oluklu köyü kavşağında, tarladaki otlarını traktöre yükleyen ismi öğrenilemeyen sürücü, Selim-Oluklu köyü kavşağına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek traktörü devirdi.

    Sürücü, traktörün altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Ekipler, sürücüyü kurtarabilmek için seferber oldu.

    İş makinesiyle kurtarıldı

    İHA’nın haberine göre; uzun süre traktör altında kalan sürücü bölgeden geçen iş makinesi yardımıyla sıkıştığı traktör altından çıkarıldı.

    Kars’ta traktörün altında kalan sürücü güçlükle çıkarıldı VİDEO

    Sürücünün durumu ağır

    Kars Belediyesi itfaiye ekiplerinin de yardımıyla sürücü ambulansa taşındı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan sürücü Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Sürücünün durumun ağır olduğu öğrenildi.

    Öte yandan kaza ile ilgili olarak jandarma tahkikat başlattı.

    Kars’ta traktörün altında kalan sürücü güçlükle çıkarıldı #1

    Kars’ta traktörün altında kalan sürücü güçlükle çıkarıldı #2

    Kars’ta traktörün altında kalan sürücü güçlükle çıkarıldı #3


    İlginizi Çekebilir

    Bursa'da fındık hasadı başladı
    Yaşam

    Bursa'da fındık hasadı başladı

    Ünlü iş insanı yeni bir dijital para projesi kurdu
    BTCPrime

    Ünlü iş insanı yeni bir dijital para projesi kurdu

    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 23 Ağustos 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi...
    Medya

    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 23 Ağustos 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi...

    Görüş Bildir