Direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilen traktör altında kalan sürücü, yoğun uğraşlar sonucunda kurtarılabildi. Ağır yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Kars’ın Selim ilçesine bağlı Oluklu köyü kavşağında, tarladaki otlarını traktöre yükleyen ismi öğrenilemeyen sürücü, Selim-Oluklu köyü kavşağına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek traktörü devirdi.

Sürücü, traktörün altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sürücüyü kurtarabilmek için seferber oldu.

İş makinesiyle kurtarıldı

İHA’nın haberine göre; uzun süre traktör altında kalan sürücü bölgeden geçen iş makinesi yardımıyla sıkıştığı traktör altından çıkarıldı.

Kars’ta traktörün altında kalan sürücü güçlükle çıkarıldı VİDEO



Sürücünün durumu ağır

Kars Belediyesi itfaiye ekiplerinin de yardımıyla sürücü ambulansa taşındı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan sürücü Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Sürücünün durumun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza ile ilgili olarak jandarma tahkikat başlattı.