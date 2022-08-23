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- Kars’ta traktörün altında kalan sürücü güçlükle çıkarıldı
Kars’ta traktörün altında kalan sürücü güçlükle çıkarıldı
- 23.08.2022 - 16:42
- Güncelleme : 23.08.2022 - 16:46
Kars’ın Selim ilçesine bağlı Oluklu köyü kavşağında, tarladaki otlarını traktöre yükleyen ismi öğrenilemeyen sürücü, Selim-Oluklu köyü kavşağına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek traktörü devirdi.
Sürücü, traktörün altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sürücüyü kurtarabilmek için seferber oldu.
İş makinesiyle kurtarıldı
İHA’nın haberine göre; uzun süre traktör altında kalan sürücü bölgeden geçen iş makinesi yardımıyla sıkıştığı traktör altından çıkarıldı.
Kars’ta traktörün altında kalan sürücü güçlükle çıkarıldı VİDEO
Sürücünün durumu ağır
Kars Belediyesi itfaiye ekiplerinin de yardımıyla sürücü ambulansa taşındı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan sürücü Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Sürücünün durumun ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza ile ilgili olarak jandarma tahkikat başlattı.