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    Kars'taki genç kadın 2 gün önce boşandığı eşi tarafından vuruldu

    2 gün önce boşandığı karısının evine giderek kavga başlatan adam, genç kadını bacağından vurdu. Sonrasında kaçmaya başlayan saldırgan kapıda polislerle karşılaştı.
    • DHA
    • 28.03.2022 - 14:37
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 14:38
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    Kars'taki genç kadın 2 gün önce boşandığı eşi tarafından vuruldu

    Kars'ta yaşayan Sevilay Kılıç (42) ve Cenk Erginsoy (43) 2 gün önce boşandı.

    Erginsoy, eski eşi Kılıç'ın oturduğu 6 katlı binaya gitti.

    Burada taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede alevlendi.

    ESKİ EŞİNİ KURŞUNLADI

    Başlayan kavga sırasında Erginsoy, yanında getirdiği tabancayla Kılıç'ı bacağından vurdu.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    KAÇARKEN POLİSİN ELİNE DÜŞTÜ

    Bu sırada kaçmaya çalışan Erginsoy, binanın dış kapısında polis ile karşılaştı. Çıkan arbede sırasında başını kapıya çarpan Erginsoy yaralandı.

    Erginsoy ile Kılıç, ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Kars taki genç kadın 2 gün önce boşandığı eşi tarafından vuruldu #1

    Kars taki genç kadın 2 gün önce boşandığı eşi tarafından vuruldu #2

    Kars taki genç kadın 2 gün önce boşandığı eşi tarafından vuruldu #3


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