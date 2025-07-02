Kars'tan Kocaeli'ye uzanan kan davası cinayetle bitmişti: Pişman değilim

Kocaeli'de 4 Temmuz Mahallesi Eski İzmit Caddesi'nde ATM önünde bekleyen 56 yaşındaki Maksut Beğtaş, Uğurcan B. tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Beğtaş kanlar içinde yerde kalırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, Beğtaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, cinayeti işleyen Uğurcan B'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayın ardından ticari taksiyle İstanbul Sancaktepe'ye kaçtığı belirlenen zanlı, polis ekiplerince suç aletiyle birlikte kıskıvrak yakalandı.

TUTUKLANDI

İfadesi sonrasında Uğurcan B., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayet anı, saniye saniye güvenlik kamerasına da yansıdı.

"MUHTARIN EVİNDE GERÇEKLEŞTİRECEKLERİ SALDIRIYA İLİŞKİN BİR TOPLANTI YAPTILAR"

Olayla ilgili açılan davanın ilk duruşması, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşma salonunda sadece tutuklu sanık Uğurcan B. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Olayı anlatan tutuklu sanık Uğurcan B., "Olaydan 3 yıl önce babam Hakan B. ve Maksut Beğtaş arasında muhtarlık ve mera ile ilgili bir anlaşmazlık başladı. 1 yıl kadar önce ise bu uyuşmazlığı çözmüştük ancak Maksut, ailesini toplayarak bize saldırmak için tekrar köye geldi. Muhtarın evinde gerçekleştirecekleri saldırıya ilişkin bir toplantı yaptılar. Bu toplantıya jandarma müdahalede bulundu ve şahıslar bulundukları yerden ayrıldılar ancak ertesi gün biz meradayken bize saldırıda bulundular. Maksut ve beraberinde Okan Beğtaş, Barış Kanat, Berat Beyhan, Murat Beyhan silahla üzerimize ateş açtılar. Olay esnasında yengem Gülen B. ve babam Hakan yaralandı. Olaya jandarma müdahale etti." dedi.

"ŞAHISLARIN BİZE SALDIRISI SEBEBİYLE BABAM YARALANARAK VEFAT ETTİ"

Kendisinin ve karşı taraftan bazı kişilerin o olay sebebiyle tutuklandığını belirten Uğurcan B., "Ben cezaevindeyken babam yaralandıktan 6 gün sonra vefat etti. 2 ay kadar tutuklu kaldıktan sonra tahliye oldum ancak karşı taraf hala cezaevindeydi. Çıktığımda ailem kan davası olmaması için olayın peşini bırakmamı istedi fakat ben yaşadığım bu olayı bir türlü atlatamamıştım, psikolojim bozuldu. Süreç içerisinde ailemle de geçinemedim. Kendimi toparlamak için Konya'ya geldim." diye konuştu.

"MAKSUT'U GÖRDÜĞÜMDE YİNE AKLIMA BABAMIN VURULUŞ ANI GELDİ"

Konya'da psikolojik tedavi gördüğünü söyleyen Uğurcan B., şu ifadeleri kullandı:

Olayın meydana getirdiği sinir ve öfkeyi aşamadım, Maksut ve ailesinin bulunduğu yeri araştırmaya başladım. Bizim yaşadığımız yer küçük bir yer olduğu için herkes herkesi tanır, tamamen kendim araştırarak Maksut'un Karamürsel'de yaşadığını öğrendim. Olay günü Konya'dan Karamürsel'e geldim, araçla bir süre dolaştım, daha sonrasında kafeye oturdum. Bu süre içerisinde, 'Maksut ile karşılaşsam ne yaparım?' diye düşündüm. Bu esnada Maksut'u bankanın önünden geçerken gördüm, peşinden gittim. Maksut'u gördüğümde yine aklıma babamın vuruluş anı geldi. Başka bir şey düşünemedim, arka arkaya ateş ettim, olay sonrasında koşarak uzaklaştım.

"PİŞMAN DEĞİLİM"

Uğurcan B., silahını Konya'da hayvan pazarındaki tanımadığı bir şahıstan temin ettiğini ifade ederek, "Kimseden yardım almadım. Kan davası gibi bir niyetim yoktu. Maksut, babamın ölümüne sebep olduğu için öfkeme yenildim. Kan davası gibi bir niyetim olsaydı maktulün hala köyde yaşamakta olan ailesine karşı da eylemim olurdu ancak Maksut Beğtaş babamın ölümünde doğrudan sorumlu olduğu için eylemi ona karşı gerçekleştirdim. Olay sebebiyle pişman değilim, tahliyemi istiyorum." ifadelerini kullandı.

AKIL SAĞLIĞI RAPORU İSTENDİ

Sanığın akıl sağlığının değerlendirilmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan rapor talep edildi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilerek, duruşma ertelendi.

"KARDEŞİM HAKAN'I ÖLDÜRMEKTEN TUTUKLU"

Ayrıca Maksut Beğtaş'ın kızı Canan Beğtaş'ın iddianamedeki ifadesine ulaşıldı.

Beğtaş şunları söyledi: