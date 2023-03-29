Kartal’da 4 kişiyi öldüren muhtara, 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 14 yıl hapis Miras meselelerini görüşmek için buluştukları avukatlık bürosunda 4 kişiyi öldüren ve 1 kişiyi ağır yaralayan muhtar, 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada savunma yapan muhtar, “Olay öncesi vücuduma bir güç girdi. Kontrol bende değildi” dedi.

İHA

İstanbul'un Kartal ilçesindeki hukuk bürosunda 6 Nisan 2021’de bir araya gelen Ahmet Salih Belginer ile dayısının çocukları arasında miras paylaşımı nedeniyle kavga çıktı.

4'ünü öldürdü, birini yaraladı

Yalova'da muhtar olan Ahmet Salih Belginer, yanında taşıdığı silahla Haluk Onat, Kebire Esra Aymutlu, Ayşe Ece Aymutlu, Ahmet Nuri Onat'ı öldürdü; Arzu Onat'ı ise yaraladı.

Cinayetlerin ardından kaçan muhtar, Yalova'da yakalandı.

2 bin dönümlük arsa için yaptı

Katil muhtar ile akrabaları arasındaki miras tartışmasının Yalova'daki yaklaşık 2 bin dönümlük bir arsanın paylaşımı nedeniyle yaşandığı öğrenildi.

Boşandığı eşinin Yalova'daki evine gitmeye çalışırken yakalanan muhtar tutuklanırken, bugün karar duruşması görüldü.

Savcı, 4 kez müebbet istedi

Anadolu 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Salih Belginer getirilirken müşteki Arzu Onat ve taraf avukatları katıldı.

Bir önceki celsede mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı, sanık Ahmet Salih Belginer'in, 4 kez müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

"Olay öncesi vücuduma bir güç girdi"

Tutuklu sanık Ahmet Salih Belginer son savunmasında, "Böyle bir olay yaşadığım için çok üzgünüm. Benim üzerime çok geldiler. Olay öncesi vücuduma bir güç girdi. Ne yaptığımı fark edemedim ve anlayamadım. Kontrol bende değildi. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

4 kez ağırlaştırılmış müebbet

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Belginer'i, Haluk Onat, Kebire Esra Aymutlu, Ayşe Ece Aymutlu ve Ahmet Nuri Onat'ı 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

İndirim uygulanmadı

Mahkeme sanığa verilen cezada herhangi bir indirim uygulamadı.

Mahkeme heyeti ayrıca, sanık Ahmet Salih Belginer'in, Arzu Onat'ı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.