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Kartal’da Adliye önünde iki aile arasında kavga

Kartal’da Adliye önünde iki aile arasında kavga İstanbul Kartal'da Anadolu Adalet sarayı önünde, davalık olan iki aile arasında çıkan tartışmada tekme ve yumruklar havada uçuştu.