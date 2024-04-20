İHA
Dün öğle saatlerinde İstanbul'un Kartal ilçesi Anadolu Adalet Sarayı'nda, iki aile arasında çıkan anlaşmazlık nedeniyle konu mahkemeye taşındı.
Görülen dava sonrası adliye önünde karşılaşan iki aile arasında sözlü tartışma çıktı.
Tekme ve yumruklarla birbirlerine girdiler
Tartışmanın alevlenerek büyümesiyle taraflar arasında tekme ve yumruklar havada uçuştu.
Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırmaya çalıştı.
Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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