Kartal’da cesedi bulunan Arda Yurtseven'in cenazesi bugün kalktı

Ormanda ölü bulunan lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılan genç çocuğun yakınları ve okul arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.

İstanbul Kartal’da geçtiğimiz günlerde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan lise öğrencisi Arda Yurtseven için arama çalışmaları yürütülüyordu.

Gencin cansız bedeni dün Aydos Ormanında bir ağaca asılı halde bulundu.

GÖZYAŞLARI EŞLİĞİNDE UĞURLANDI

Yurtseven için bugün Kartal Cemevi’nde cenaze töreni düzenlendi. Gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlanan genç çocuğun babası, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Arda Yurtseven’in naaşı, kılınan namazın ardından cenaze aracına koyuldu.



