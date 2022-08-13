Kartal'da gece bir eve giren hırsız kadını öpüp kaçtı

Gece saatlerinde bir kadının evine hırsızlık için giren şüpheli, ev sahibinin uyanmasıyla pencereden atlayıp kaçtı. Polise ihbar edilen hırsızın, evden çıkmadan kadını öptüğü belirlendi.

İstanbul’un Kartal ilçesi Esentepe Mahallesi’ndeki bir sitenin zemin katında oturan 34 yaşındaki S.D. adlı kadının evine, 31 Temmuz gecesi saat 03.15 sıralarında hırsız girdi.

O sırada uyuyan S.D. telefonunun ışığının yanması üzerine uyandı.

Kadın anlamasın diye öptü

Uyku sersemi olan kadın, odanın karanlık olması sebebiyle ayakta gördüğü hırsızı erkek arkadaşı zannetti.

S.D. hırsıza “Hayatım ne yapıyorsun?” diye seslenince hırsız, uyku sersemi olan kadını öptü.

Pencereden atlayıp kaçtı

Kadın uyumak için diğer tarafa döndüğünde ise yatakta erkek arkadaşının uyuduğunu gördü.

S.D. evde başka birinin olduğunu anladığında; komodinin üzerindeki telefonu çalan hırsız, pencereden atlayarak kayıplara karıştı.

“Rüya mı gerçek mi emin olamadım”

Emniyetteki ifadesinde yaşadıklarını anlatan S.D.'nin “Rüya mı gerçek mi emin olamadım. Telefonu bulamayınca önce site yönetimine müracaat ettim. Kamera kayıtlarına bakmak için bekledim ancak bu süre ertelenince 8 Ağustos 2022 tarihinde karakola başvurarak şikayetçi oldum. İkametime girerek cep telefonumu çalan ve beni öpen şahıstan şikayetçiyim.” dediği öğrenildi.

Gözaltına alındı

Polis ekipleri, olay yerinin çevresini gösteren güvenlik kamerasını inceledi. Görüntülerde bir kişinin olay yerinden hızlı adımlarla uzaklaştığı ve beline bir şeyler sıkıştırdığı tespit edildi.

Polis görüntülerdeki kişinin Yasin A. olduğunu tespit ederek savcılık talimatıyla şüpheliyi gözaltına aldı.

Suçlamayı kabul etmedi: Tuvaletimi yapıyordum

Şüpheli Yasin A.'nın emniyetteki ifadesinde “Kadını tanımam. 30 Temmuz günü o sitedeki bir kafenin işletmecisi olan arkadaşımın yanına gittim. Birlikte gece saat 04.00'a kadar çalıştık. Saat 03.15 sıralarında iş yerinin depo tarafına gittim, çöpü attığımız yerde tuvalet ihtiyacımı giderdim. Görüntülerdeki kişi benim ancak o dakikalar arasında tuvaletimi yaptım. Suçlamayı kabul etmiyorum.” dedi.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Yasin A. savcıya ifade verdi.

Savcılık şüpheliyi “Konut dokunulmazlığını ihlal etme” ve “Gece vakti hırsızlık” suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

DHA’nın haberine göre Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Yasin A.'nın sevk edildiği suç maddelerinden tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.