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    Kartal'da hemşire Ömür Erez'in katili ilk kez hakim karşısına çıktı

    Aile sağlık merkezinde görevli hemşire Ömür Erez'i, 4 el ateş ederek öldüren Rahmi Uygun, ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan diğer tutuklu sanık, katilin sakinliğini anlattı.
    • 18.11.2022 - 13:55
    • Güncelleme : 18.11.2022 - 13:59
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    Kartal'da hemşire Ömür Erez'in katili ilk kez hakim karşısına çıktı

    İstanbul'un Kartal ilçesine bağlı 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli hemşire Ömür Erez (33), bir süre ilişki yaşadığı ve daha sonra aralarının bozulduğu Rahmi Uygun (39) tarafından 20 Ocak 2022'de başından silahla vurularak öldürüldü.

    Katil, polis ekiplerince Bağcılar'da bir adreste yakalandı.

    Gözaltına alınan Rahmi Uygun, sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, Türkiye günlerce bu vahşi cinayeti konuştu.

    İlk kez hakim karşısına çıktı

    Erez'i, 4 el ateş ederek öldüren Rahmi Uygun, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

    Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen tutuklu sanık Rahmi Uygun SEGBİS sistemi ile bağlandı.

    Rahmi Uygun’a yardım ettiği iddia edilen diğer tutuklu sanıklar Musa Teymur ve Yücel Özcan duruşma salonuna getirildi.

    Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

    Kartal'da hemşireye saldırı anı VİDEO

    "Ben çıkıyorum kafanıza göre karar verin"

    Müşteki avukatı sanık Rahmi Uygun’un savunma yaparken, diğer sanıkların dışarı çıkarılmasını talep etti.

    Mahkeme bu talebi kabul ederek, Musa Teymur ve Yücel Özcan dışarı çıkardı.

    Sanıkların çıkarılmasına tepki gösteren Rahmi Uygun, "Savunma yapmak istemiyorum. Mahkemeye de katılmak istemiyorum. Adil olmayan bir mahkemeye katılmak istemiyorum. Böyle bir yargılama olamaz kafanıza göre. Ben çıkıyorum kafanıza göre karar verin." diyerek, SEGBİS’i terk etti.

    Kartal da hemşire Ömür Erez in katili ilk kez hakim karşısına çıktı #1

    "Kadının öldüğüne üzüldüm"

    Rahmi Uygun’un SEGBİS’i terk etmesinden sonra sanık Yücel Özcan savunmasında, "Olayı yapacağından haberimiz yoktu. 6’ncı ameliyatımı beklerken ziyaretime geldi. Olayla hiçbir bağım yok. Kadının öldüğüne üzüldüm. Ömür Erez’i tanımam. Ben kendi derdime düşmüşüm. Alacak parası varmış, bunu anlattı. Musa’dan rica ettik götürür müsün diye. Sonra olayı gerçekleştirmiş. Haberim yoktu. Kendisi hasımları olduğu için devamlı silahla gezerdi." ifadelerini kullandı.

    Kartal da hemşire Ömür Erez in katili ilk kez hakim karşısına çıktı #2

    "Panik değildi, çok sakindi"

    Tutuklu sanık Musa Teymur ise "Olaydan bir gün önce Konya’dan arkadaşım gelecek dedi. Rahmi’yi otogardan alıp hastaneye getirdim. Kartal'a gideceğimizi söyledi. Arabayı park ettim sonra o gitti. Ben de kafeye gittim. Üzerinde silah görmedim. Dönüşte arabaya bindi normal bir insan gibi. Panik değildi, çok sakindi. Sonra mont almaya gittik. Polisler bizi yakalayınca silahının olduğunu öğrendim. Rahmi’yi daha öncesinde tanımam." dedi.

    Kartal da hemşire Ömür Erez in katili ilk kez hakim karşısına çıktı #3

    Her ikisi de serbest kaldı

    DHA'nın haberine göre ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Yücel Özcan ve Musa Teymur’u adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, duruşma esasa ilişkin mütalaa verilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

    Kartal da hemşire Ömür Erez in katili ilk kez hakim karşısına çıktı #4

    İddianame

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık Rahmi Uygun'un "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

    İddianamede Rahmi Uygun’a yardım ettiği iddia edilen diğer şüpheliler Musa Teymur ve Yücel Özcan'ın ise "Tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

    Kartal da hemşire Ömür Erez in katili ilk kez hakim karşısına çıktı #5


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