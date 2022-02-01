Kartal’da kırmızı ışıkta geçen yayaya otomobil çarptı

Araçlara yeşil ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Rafet Güven, bir otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı.

İstanbul'un Kartal ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'nda otomobiliyle ilerleyen Aldeberan Keskin (21), yaya ışıklarının kırmızı yanmasına rağmen yola atlayan Rafet Güven'e (63) çarptı.

Kaza üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Ağır yaralanan Rafet Güven’e bölgede bulunan bir hemşire tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Güven, sağlık ekiplerin gelmesiyle İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazayı öğrenen Keskin’in anne ve babası olay yerine geldi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Keskin, babasına ve annesine sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Keskin ifade vermek için emniyete götürüldü.

"TAKLALAR ATTI"

Ağır yaralanan yayaya müdahale eden hemşire Meltem Kılıç, "Yaşlı bir amca ışıklar yayaya kırmızı yanarken ilerlemek istedi. O an tabii araç hızını aldığı için duramadı, çarptı. Çok fena bir şekilde amca takla attı. İlk yardımını yaptım. Ambulansa teslim ettim. Sürücü de yaşı küçük olduğu için çok korkuyor. Amcanın durumu ise ağır, bilincini sürekli açık tutmaya çalıştık. Umarım iyi olur." dedi.