DHA

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Fikirtepe Mahallesi Mandıra Caddesi'nde meydana gelen olayda, çalıntı otomobille gelen maskeli ve silahlı 5 şüpheli, kepengi açıp kuyumcu dükkanına girmeye çalıştı.

Şüpheliler ellerindeki levyelerle uzun süre dükkanın kepenkleri zorlamalarına rağmen başarılı olamadı. Sesleri duyan çevre sakinleri, soygunu engellemek istese de, şüpheliler silah doğrultarak korkutmaya çalıştı.

Vatandaşların tepkisi üzerine bir süre sonra panikleyen şüpheliler, geldikleri otomobille kaçtı.

Kadıköy'deki kuyumcuya giremeden kaçan şüpheliler, bir saat sonra yeni taktıkları çalıntı plakalı otomobil ile Kartal'ın Soğanlık ilçesinde başka bir kuyumcu dükkanını hedef aldı.

Ellerindeki levyelerle bu kez kepengi açarak kuyumcuya giren şüpheliler, kısa sürede yaklaşık yarım kilo altın çaldı. İhbar üzerine olay yerine gelip güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kadıköy'deki kuyumcunun sahibi Ali Sefa İşleyen, şunları söyledi:

Kar maskeli ve silahlı, çalıntı arabayla gelen 5 şüpheli işyerimde soygun girişiminde bulundu. 4-5 dakika uğraşıyor, alt kilidimiz olduğu için kepengi esnetemiyor. Sesi duyarak çıkan inşaatın bekçisine silah çekerek susturuyorlar. Sesi duyan bir komşumuzun da bağırmasıyla panikleyen şüpheliler, geldikleri otomobille kaçıyor. Bu 5 kişi kar maskesiyle Kartal'a kadar hiç çevrilmeden, polise denk gelmeden gidebiliyor. Bu kez kepengi açarak içeri giriyorlar ve arkadaşımızın yaklaşık 600 bin lira değerinde yarım kilo altınını çalıyorlar. Bu hırsızların en kısa sürede yakalanmasını ve cezalarını çekmelerini istiyoruz.