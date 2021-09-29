Kartal'da motosikletliye çarpan alkollü sürücü serbest bırakıldı

Motosikletliye çarpan alkollü şahsın, alkolü kazadan sonra rahatlamak için içtiğini söylediği belirlendi. Şahsın serbest bırakılması, tepkiyle karşılandı.

18 Eylül'de İstanbul Kartal Sahil Yolu'nda otomobil sürücüsü Ender Ocaklı, Kadıköy istikametindeki motosiklet sürücüsü Cengiz Şen'e arkadan çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü Şen ağır yaralanırken, alkollü olduğu iddia edilen Ender Ocaklı olay yerinden uzaklaşarak Gebze'ye gitti.

Polis ekiplerince olaydan bir gün sonra gözaltına alınan Ocaklı, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli Ender Ocaklı'nın savcılık ifadesinde kaza sırasında alkollü olmadığını öne sürerek "Eşimin aracıyla Kartal Sahil Yolu'nda seyir halindeyken ben sol şeritteydim. Önüm boştu, orta şeritte araçlar vardı. Motosiklet aniden önüme çıktı, muhtemelen sağ taraftan önüme geçti. Bu sırada motosikletin önünden 3 tane bayan karşıdan karşıya geçmeye çalışıyordular ancak geçemediler. Motosiklet sürücüsü, bayanları görünce aniden frene bastı, ben de frene bastım ancak refüjdeki sulama fıskiyeleri çalışıp yolu ıslattıkları için yol kayganlaşmıştı. Bu nedenle fren mesafesi uzadı. Ben de motosiklete arkadan istemeyerek çarpmak zorunda kaldım." dediği öğrenildi.

"OLAYDAN SONRA RAHATLAMAK AMACIYLA VİSKİ İÇTİM"

Olaydan sonra yaralının yanına gittiğini, ambulans çağırdığını ve ambulansın yaralıyı hastaneye götürdüğünü söyleyen Ocaklı savcılık ifadesinin

devamında şunları söylediği öğrenildi:

"Sonrasında taksiye bindim, taksi ile hastaneye yaralının yanına gitmeyi düşündüm. Ancak hastaneden yaralanın yakınları tarafından darp edileceğimi düşünerek hastaneye gitmedim. Gebze'ye gittim. Bu olaydan sonra korktum. Korktuğum için rahatlamak amacıyla viski içtim. Alkol muayenesi sonradan yapıldı. Bu nedenle alkol testinde kanımda alkol çıktı, kaza sırasında alkollü değildim. Arabada içki şişesi yoktu, su şişesi vardı. Ben sahil yolunda yaklaşık 70 km hızla seyir halindeydim. Olay sırasında telefonla konuşmuyordum, yoluma bakıyordum. Ancak motosiklet sürücüsü aniden yavaşlayınca, daha doğrusu durunca ben de aradaki takip mesafesi bırakmama rağmen çarptım."

ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Savcılık, ifadesinin ardından şüpheli Ender Ocaklı'yı adli kontrol uygulanması talebiyle hakimliğe sevk etti. Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli Ocaklı hakkında "Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan yurt dışına çıkmamak ve imza atmak şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulayarak, serbest bırakılmasına karar verdi.

"164 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ"

Cengiz Şen'in avukatı Özcan Alpaslan, şüpheli Ender Ocaklı'nın kazadan sonra olay yerinden firar ettiğini ve sonrasında yakalandığını belirterek "Alkol muayenesi yapılmış ve 164 promil alkollü olduğu tespit edilmiş. Daha sonra kendisi mahkemeye çıkarıldığında adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verilmiş. Bundan sonraki aşamada biz mahkemenin vermiş olduğu adli kontrol kararına itirazlarımızı yaptık." dedi.

Müvekkiline ait hastaneden alınan epikriz raporlarında Şen'in iyileşme şansının çok düşük gözüktüğünü de kaydeden Avukat Alpaslan, "Yapılan tedaviye olumlu bir yanıt vermediği tespit edilerek, bu epikriz raporları savcılığa ve sorgu hakimliğine sunuldu. Hukuki süreç şu an savcılık tarafından özellikle müvekkilin kazaya ilişkin kusur yönünden bilirkişi raporu beklenmekte olup adli süreç ve tıbbi süreç şu anda beklemededir" ifadelerini kullandı.

"TUTUKLANARAK YARGI SÜRECENİNİN DEVAM ETTİRİLMESİNİ BEKLİYORUZ"

Şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest kalmasına itiraz ettiklerini yineleyen Alpaslan, şöyle devam etti:

"Bize göre suç özellikle şüphelinin ehliyetinin olmaması ve alkollü olması, bize göre taksirle yaralamaya sebebiyet değildir. Bize göre hukuken olası kastla yapılan bir işlemdir. Bu nedenle bizim yargı aşamasında bu yönünden iddianamenin hazırlanması talebimiz olacaktır. Savcılık da raporu bekliyor, özellikle gelecek raporda kusur oranları tespit edilerek epikriz raporları da değerlendirilecek. Çünkü 5 tane epikriz raporu var ve müvekkilin iyileşme şansının çok düşük olduğu belirtiliyor. Bu nedenle biz özellikle şüphelinin tutuklanarak, yargı sürecinin devam ettirilmesini bekliyoruz."

"KANUNA KARŞI HİLE YAPMA YOLUNU DA SEÇMİŞTİR"

Müvekkilinin sağlık durumunun kötü olduğunu ve tüm müdahalelere rağmen tedaviye olumlu bir tepki vermediğini de vurgulayan Alpaslan, "Şu aşamada süreci bekliyoruz ve burada şüpheliye bu şekilde adli kontrol şartı verilmesi kamu vicdanı açısından olumlu bir yaklaşım değildir. Burada normal vatandaşların beklentileri de bu tür insanlara gerçekten yaptırım uygulanması. Çünkü daha önce ehliyeti büyük ihtimalle elinden alınmış ve yapılan işlemlerde ehliyetsiz bir şekilde araç kullanması ve verilen ifadesinde yanında bulunan bayanın özellikle araçtan inmeden şoför koltuğundan yolcu koltuğuna geçmeyi planlamış, yanındaki bayanı da sürücü olarak lanse etmeye çalışmış ama o ifadelerin hepsi belli. Yani bir noktada kanuna karşı hile yapma yolunu da seçmiştir diyebiliriz." şeklinde konuştu. Kazadan sonraki otomobil ve motosikletteki hasarlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.





