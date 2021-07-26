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    Kartal'da tekne yangını

    Dragos sahilinde bulunan teknede çıkan yangının sıçraması sonucu 9 tekne alevler içinde kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.
    • AA
    • 26.07.2021 - 13:12
    • Güncelleme : 26.07.2021 - 13:43
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    Kartal'da tekne yangını

    İstanbul'un Kartal ilçesindeki Dragos sahilinde bulunan balıkçı barınağında bağlı teknede, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    9 TEKNE YANDI

    Alevlerin hızla yükseldiği yangın kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki teknelere de sıçradı.

    Yangın nedeniyle 9 teknede büyük çapta hasar oluştu. Yanan 8 tekne küle dönerken, 1 teknede ise hafif hasar meydana geldi.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    Kartal'da tekne yangını ViDEO

    KONTROL ALTINA ALINDI

    İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerin de denizden müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

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