Kartalkaya'daki otel yangınını inceleyecek Meclis Araştırması Komisyonu toplandı

İHA

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan yangında 78 kişi can verdi.

Soruşturma kapsamında daha önce 28 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan 19'u tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer 9'u serbest bırakıldı.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, bölgede yapılan çalışmalarına tekrar hız kazandırırken, yangının tekrar incelemeye alınması kararını almıştı.

TARTIŞMA ÇIKTI

Meclis Araştırması Komisyonu, açıklanan bu kararı görüşmek üzere toplandı.

Toplanı sırasında CHP milletvekilleri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un komisyona bilgi vermesini, aksi takdirde toplantıya katılmayacaklarını söyledi.

Bunun üzerine tartışma çıktı.

CHP'Lİ VEKİLLER KOMİSYONU TERK ETTİ

Komisyon Başkanı AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok oturuma ara verdi.

Aranın ardından toplantı tekrar başladı ancak CHP milletvekilleri komisyona katılmadı.