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    Kasımpaşa tribün liderinin öldürülmesi: 10 gözaltı

    Kasımpaşa futbol takımı tribün lideri Yüksel Ustahüseyin'in silahlı saldırı sonucu öldürülmesi soruşturmasında, 10 şüpheli gözaltına alındı. Olayın azmettiricisi ise kırmızı bültenle aranıyor…
    • 07.06.2022 - 11:57
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 12:07
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    Kasımpaşa tribün liderinin öldürülmesi: 10 gözaltı

    Kasımpaşa futbol takımı tribün lideri olarak tanınan Yüksel Ustahüseyin’e, 16 Nisan akşamı evine giderken Kaptanpaşa Mahallesi'nde çalıntı bir otomobil ve motosikletten ateş açıldı.

    Vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılan Ustahüseyin'e çevredekiler yardım etti.

    Ağır yaralanan Ustahüseyin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    Azmettirici kırmızı bültenle aranıyor

    İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, olayla ilgili yürütülen soruşturmada tetikçi M.B.'nin de aralarında olduğu 10 şüpheliye yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi.

    10 şüpheli gözaltına alınırken, yurt dışında olan azmettirici Barış B. hakkında kırmızı bültenle arama kararı olduğu belirtildi.

    İstanbul'da Kasımpaşa tribün liderine kanlı pusu kamerada VİDEO

    Evlerinde arama yapıldı

    Olayda kullanılan motosikleti temin eden O.G. ile çalıntı aracı temin eden kişilerin de gözaltında bulunduğu kaydedildi.

    DHA’nın haberine göre gözaltındaki şüphelilerin evlerinde arama yapıldı.

    Aramada, bir ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildiği öğrenildi.

    Kasımpaşa tribün liderinin öldürülmesi: 10 gözaltı #1

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    Kasımpaşa tribün liderinin öldürülmesi: 10 gözaltı #3

    Kasımpaşa tribün liderinin öldürülmesi: 10 gözaltı #4

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    Kasımpaşa tribün liderinin öldürülmesi: 10 gözaltı #6

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    Kasımpaşa tribün liderinin öldürülmesi: 10 gözaltı #8


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