Kastamonu'da 2 ev ve 4 ahır yandı, su taşıyan tanker devrildi

İHA

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Dereköy köyü Dikmen Mahallesi, çıkan büyük bir yangınla sarsıldı. Ömer Tekeci ve Orhan Tekeci’ye ait evlerde başlayan yangın, rüzgârın da etkisiyle hızla büyüyerek çevredeki yapılara sıçradı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi. Taşköprü ve Devrekani ilçelerinden itfaiye ekipleri bölgeye sevk edilirken, kar nedeniyle ulaşımda büyük zorluk yaşandı.

Yangına müdahale eden ekipler, saatler süren çalışmanın ardından alevleri kontrol altına aldı. Ancak iki ev, dört ahır ve bir traktör tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

YANGIN BÖLGESİNE SU TAŞIYAN TANKER KAZA YAPTI

Olay yerine su taşıyan Taşköprü Belediyesi’ne ait su tankeri, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Neyse ki kazada yaralanan olmazken, vinç yardımıyla devrilen tanker kaldırılarak tekrar yola çıkarıldı.

BAŞKAN ARSLAN'DAN "GEÇMİŞ OLSUN" MESAJI

Yangın sonrası açıklama yapan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti:

Yangına müdahale eden itfaiye ekibimizin bulunduğu araç, Bulak köyü mevkiinde kaygan yol nedeniyle devrildi. Çok şükür ki personelimiz kazayı yara almadan atlattı. Özveriyle çalışan ekiplerimize teşekkür ediyor, Rabbimden beterinden korumasını diliyorum.

Aynı köyde 2008 yılında da benzer bir felaket yaşanmış, altı ev küle dönmüştü. Bölge halkı, bu tür afetlerin tekrarlanmaması için daha etkin önlemler alınmasını talep ediyor.