Kastamonu’da 2 otomobil çarpıştı: 3 ölü 4 yaralı

İHA

Kastamonu’nun Küre ilçesi, Kastamonu-İnebolu karayolu üzerindeki Ersizlerdere köyü yakınlarında, sürücüleri belirlenemeyen 58 DM 099 plakalı Hyundai marka otomobil ile 78 AT 751 plakalı Fiat-Tofaş marka araç çarpıştı.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

İlk verilere göre, kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi ise yaralandı.

Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri, araçlardan çıkarılan yaralıları hastanelere sevk etti.