Kastamonu’da 2 otomobil çarpıştı: 3 ölü 4 yaralı

İHA
Kastamonu’nun Küre ilçesi, Kastamonu-İnebolu karayolu üzerindeki Ersizlerdere köyü yakınlarında, sürücüleri belirlenemeyen 58 DM 099 plakalı Hyundai marka otomobil ile 78 AT 751 plakalı Fiat-Tofaş marka araç çarpıştı.
3 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI
İlk verilere göre, kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi ise yaralandı.
Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri, araçlardan çıkarılan yaralıları hastanelere sevk etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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