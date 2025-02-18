Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Kastamonu'da kent merkezinde bulunan Şeyh Şaban-ı Veli Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan 20 yaşındaki Yusuf Seyrek, 8'inci katta bulunan balkonda bulunduğu sırada dengesini kaybetti.

Sendeleyen genç, balkondan yere düştü.

Ağır yaralandığı tespit eden Seyrek'in durumu sağlık ekiplerine bildirildi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk olarak düştüğü yerde müdahale edilen Yusuf Seyrek, ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalelere rağmen Seyrek kurtarılamadı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Meydana gelen kazanın ardından jandarma ekipleri, yurtta güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.