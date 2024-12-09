Kastamonu'da ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü

İHA

Kastamonu'da Tosya kara yolu Uzunoluk Köprüsü mevkiinde Gökhan Koyunoğlu (22) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde metrelerce sürüklenerek ağaca çarptı.

Kazada kullanılamaz hale gelen otomobilin sürücüsü Gökhan Koyunoğlu ve araçta bulunan Sezgin Demircioğlu (22) ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE CAN VERDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Gökhan Koyunoğlu kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Demircioğlu'nun ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.