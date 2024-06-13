İHA
Kastamonu'da çıkan yangın paniğe neden oldu.
Araç ilçesi Susuz köyü İsbağlar Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Alevler 10 evi sardı
Yangın kısa sürede büyürken, alevler 10 evi etkisi altına aldı.
Vatandaşlar yangında büyük panik yaşarken, alevlere teslim olan evlerden bazıları kullanılmaz hale geldi.
Çok sayıda ekip harekete geçti
Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine köye Kastamonu ve Karabük'ten çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi.
Köye ulaşan ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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