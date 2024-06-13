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Kastamonu'da alevler yükseldi: 10 ev cayır cayır yandı

Kastamonu'da alevler yükseldi: 10 ev cayır cayır yandı Henüz bilinmeyen bir nedenle köyde çıkan yangında 10 ev alevlere teslim olurken, ihbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi alevlere müdahale etti.