İHA

Kastamonu'da çıkan paniğe neden oldu.

ilçesi Susuz köyü İsbağlar Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Alevler 10 evi sardı

Yangın kısa sürede büyürken, alevler 10 evi etkisi altına aldı.

Vatandaşlar yangında büyük panik yaşarken, alevlere teslim olan evlerden bazıları kullanılmaz hale geldi.

Çok sayıda ekip harekete geçti

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine köye ve Karabük'ten çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi.

Köye ulaşan ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)