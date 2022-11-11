Kastamonu’da alkollü şahıs, pansiyonu yaktı

Cezaevinden tahliye olan şahıs, otobüs terminalinin pansiyonunda yangın çıkartarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şahsın alkollü olduğu için otobüse alınmadığı öğrenildi.