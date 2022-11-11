- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kastamonu’da alkollü şahıs, pansiyonu yaktı
Kastamonu’da alkollü şahıs, pansiyonu yaktı
- 11.11.2022 - 11:20
- Güncelleme : 11.11.2022 - 12:01
Kastamonu’da bulunduğu cezaevinden tahliye olan Hüsnü G., Çanakkale’ye gitmek için Kastamonu Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne geldi.
Alkol alan Hüsnü G., otobüslere alınmadı.
Gece saatlerinde alev alev yandı
Hüsnü G., bunun üzerine otobüs terminalinde bulunan pansiyona yerleştirildi.
Gece saatlerinde Hüsnü G.’nin bulunduğu odada yangın çıktı.
Yangını gören görevliler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Yangını çıkartıp, kaçtı
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
Yangını, Hüsnü G.’nin çıkardığı öğrenildi.
Polis ekipleri, yangın çıkarttıktan sonra kaçarak kayıplara karıştığı belirlenen Hüsnü G.’nin yakalanması için çalışma başlattı.
Gözaltına alındı
Şahıs, ekipler tarafından kısa sürede yakalandı.
Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, otobüs terminalinin pansiyon kısmında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
İHA’nın haberine göre gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.