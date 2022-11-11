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    Kastamonu’da alkollü şahıs, pansiyonu yaktı

    Cezaevinden tahliye olan şahıs, otobüs terminalinin pansiyonunda yangın çıkartarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şahsın alkollü olduğu için otobüse alınmadığı öğrenildi.
    • 11.11.2022 - 11:20
    • Güncelleme : 11.11.2022 - 12:01
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    Kastamonu’da alkollü şahıs, pansiyonu yaktı

    Kastamonu’da bulunduğu cezaevinden tahliye olan Hüsnü G., Çanakkale’ye gitmek için Kastamonu Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne geldi.

    Alkol alan Hüsnü G., otobüslere alınmadı.

    Gece saatlerinde alev alev yandı

    Hüsnü G., bunun üzerine otobüs terminalinde bulunan pansiyona yerleştirildi.

    Gece saatlerinde Hüsnü G.’nin bulunduğu odada yangın çıktı.

    Yangını gören görevliler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    Kastamonu’da alkollü şahıs, pansiyonu yaktı #1

    Yangını çıkartıp, kaçtı

    İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

    Yangını, Hüsnü G.’nin çıkardığı öğrenildi.

    Polis ekipleri, yangın çıkarttıktan sonra kaçarak kayıplara karıştığı belirlenen Hüsnü G.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

    Kastamonu’da alkollü şahıs, pansiyonu yaktı #2

    Gözaltına alındı

    Şahıs, ekipler tarafından kısa sürede yakalandı.

    Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, otobüs terminalinin pansiyon kısmında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

    İHA’nın haberine göre gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Kastamonu’da alkollü şahıs, pansiyonu yaktı #3

    Kastamonu’da alkollü şahıs, pansiyonu yaktı #4


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