Kastamonu'da ava gitmek isterken kendini vurdu
İHA

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Akseki köyünde, avlanmak için traktörüyle yola çıkan Kemal Ü.'nün yanında bulunan tüfek kazara ateş aldı.

Tüfekten çıkanın kurşunun isabet ettiği Kemal Ü. yaralandı.

Hastaneye kaldırıldı

Kemal Ü., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Kemal Ü., daha sonra Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Soruşturma başlatıldı

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.