Kastamonu'da ava gitmek isterken kendini vurdu Taşköprü ilçesinde traktörü ile avlanmaya gitmek isteyen vatandaş, tüfeğinin ateş alması neticesinde kendini vurdu.

İHA Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Akseki köyünde, avlanmak için traktörüyle yola çıkan Kemal Ü.'nün yanında bulunan tüfek kazara ateş aldı. Tüfekten çıkanın kurşunun isabet ettiği Kemal Ü. yaralandı. Hastaneye kaldırıldı Kemal Ü., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Kemal Ü., daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Soruşturma başlatıldı Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.