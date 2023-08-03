Kastamonu'da ava gitmek isterken kendini vurdu

İHA
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Akseki köyünde, avlanmak için traktörüyle yola çıkan Kemal Ü.'nün yanında bulunan tüfek kazara ateş aldı.
Tüfekten çıkanın kurşunun isabet ettiği Kemal Ü. yaralandı.
Hastaneye kaldırıldı
Kemal Ü., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan Kemal Ü., daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Soruşturma başlatıldı
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.