Kastamonu'da balkondan düşerek ölen kıza gözyaşlarıyla veda Evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden 18 yaşındaki Funda Coşkun, arkadaşlarının gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

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İHA

Kastamonu'nun Tosya’da İbni Selim Mahallesi Fazıl Boyner Caddesi’nde, korkunç bir olay meydana geldi.

4 katlı binanın 3’üncü katında ikamet eden 18 yaşındaki Funda Coşkun, henüz bilinmeyen sebeple evinin balkondan düştü.

Kanlar içerisinde kalan genç kız yapılan ilk müdahalenin ardından, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak burada da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Genç kızın hazin sonu

Yapılan otopsinin ardından Funda Coşkun’un cenazesi, Kastamonu’dan Tosya ilçesine gönderildi.

Tosya’da Asri Mezarlığında öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına toprağa verildi. Cenazeye, Coşkun’un okul arkadaşları ile ailesi katıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)