Kastamonu’da başıboş köpekler genç kıza saldırdı: Ölümden döndü İşe gitmek isterken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan genç kadın büyük korku yaşadı. Telefonu ile vurarak canını zor kurtaran kadın, o anları anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

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İHA

Sokak köpeği saldırısının sonu gelmiyor...

Her gün yurdun dört bir yanında saldırı olayları gündeme geliyor.

Başıboş köpekler, ağır yaralamaların yanı sıra sayısız ölümlere de sebep oluyor.

Bu kez ise olayın adresi Kastamonu.

Köpeklerden kaçarken düştü

Dün sabah saatlerinde işe gitmek için evinden ayrılan 19 yaşındaki Melisa Gizem Esiroğlu, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

4 tane sokak köpeğinin saldırdığı Esiroğlu, kaçmaya çalıştığı sırada ayaklarının takılması neticesinde düştü.

Bacağına dikiş atıldı

Köpeklerin üzerine atlaması sebebiyle büyük korku ve panik yaşayan Melisa Gizem Esiroğlu, elinde bulunan cep telefonu ve çantasıyla köpeklere vurarak kurtulmaya çalıştı.

Kendisini korumaya çalışan Esiroğlu'nun çığlık atması üzerine köpekler koşarak uzaklaştı.

Vücudunda yaralar oluşan Esiroğlu, hastanede tedavi altına alındı. Muayenesi yapılan Esiroğlu'nun bacağına dikiş atıldı.

Bir süre gözetim altında tutulan Melisa Gizem Esiroğlu, taburcu edildi.

"Düştüm bir tanesi üzerime atladı"

Olay anını anlatan Gizem Esiroğlu, gözyaşlarına hakim olamayarak, şu ifadeleri kullandı:

Yolda yürüdüğüm sırada 3-4 tane köpek, havlamaya başladılar. Ben köpekleri görünce ürktüm, sonra kaçtım. Koştum ama korkudan ayaklarım birbirine dolandı. Sonra düştüm, bir tanesi üzerime atladı. Üzerime atlayınca telefonumu vurdum, çantamı vurdum. Bir ara köpeklerin saldırısından kurtulursam yakınımda çöp konteyneri vardı, onun içerisine girerim diye düşündüm. Çünkü başka kaçacak yerim yok. Güçlükle ayağa kalktım, telefonu, çantamı vurunca bir de bağırınca korkup kaçtı. Ayağa kalkıp komşumuza gittim, annemi telefonla arattırdım. Annemler gelince hemen hastaneye gittik. Hastanede kan örneği aldılar, muayene ettiler, serum taktılar, tomografi çektiler. Ardından bacağıma dikiş atıldı, dizimdeki yara çok derindi. Birkaç saat kaldım hastanede. Antibiyotik ve iğne verildi, onları da vuruldum. Serum da takıldı. Şimdilik iyiyim ama aklıma geldikçe çok korkuyorum.

"Hayvanseverler benim şiddet uyguladığımı sanacaklar"

Sokak hayvanlarına karşı bir çözüm bulunmasını isteyen Esiroğlu, şöyle konuştu:

Ben hayvanları çok seven birisiyim, benden onlara asla zarar gelmezdi ki hayvanseverler belki benim şiddet uyguladığımı sanacaklar. Ama ben hayvanları severim, ben kendi canımı kurtardım ama benden daha küçük birisi olsaydı hiçbir şekilde korunmazdı. Bu duruma artık kalıcı bir çözüm bulunması gerekiyor. Sadece benim canım değil, çoğu insanın canı yandı. Ben hayvanlara karşı sempati duyan birisiyim, evimde hayvan da besliyorum. Bu sefer ne yazık ki bana saldırdılar. Bu soruna kimse çözüm bulmuyor, çözüm bulunmasını istiyorum.

"Her gün bulunduğumuz bölgede geziyorlar"

Mahalledeki sokak köpekleri sebebiyle gezemeyecek duruma geldiklerini söyleyen anne Gülizar Esiroğlu ise, “Şimdiye kadar bir sorunumuz yoktu, fakat son 1 yıl içerisinde bu bölgede köpekler sorun olmaya başladı. Bu soruna bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Bizim kırsal alanda yaşar gibi çocuklarımız okula giderken yolda yürümemiz sıkıntı oluyor. Köpekler, her gün bulunduğumuz bölgede geziyorlar. 9 yaşında kızım var benim, okullar önümüzdeki günlerde açılacak. Bu olayın ardından artık korku içerisindeyiz, korkuyla okula gidip geleceğiz. Bu soruna bir çare, bir çözüm bulunsun istiyoruz.” ifadelerini kullandı.