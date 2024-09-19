Kastamonu'da batan geminin kaptanı toprağa verildi Cide ilçesinde 11 Ağustos tarihinde Karadeniz’de batan teknede kaybolduktan sonra cansız bedeni, 17 gün sonra Sinop’ta bulunan teknenin kaptanı Öztürk Kürelioğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

DHA

11 Ağustos Pazar günü Kastamonu'nun Cide ilçesinde, kaptan Öztürk Kürelioğlu, Ahmet Kaan Karayılan, Emrah Yasin Büyükoral, Ayşenur Gürcan, Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan'ın bulunduğu 5 metrelik “Maviş” isimli fiber tekne, Gideros Koyu'nun yaklaşık 2 mil açığında su alarak battı.

Teknede bulunan Ahmet Kaan Karayılan, Emrah Yasin Büyükoral ve Ayşenur Gürcan, sesleri duyan balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Aynı teknede bulunan kaptan Öztürk Kürelioğlu, Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan kayboldu.

Olayın 5'inci gününde Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Bartın, Sinop ve Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin çalışmaları sonucunda dalgıçlar tarafından Gideros Koyu'nun 200 metre açığında, denizin dibinde Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan'ın cansız bedeni ile batan tekneye ulaşıldı.

KAPTANIN CANSIZ BEDENİ 17 GÜN SONRA SİNOP'TA BULUNDU

Ardından yapılan tüm çalışmalara rağmen bulunamayan teknenin kaptanı Öztürk Kürelioğlu’na ait hiçbir ize rastlanılmadı. 17 gün sonra teknenin kaptanı Öztürk Kürelioğlu’na ait ceset Sinop’ta karaya vurdu.

TOPRAĞA VERİLDİ

Yapılan DNA testinin ardından Öztürk Kürelioğlu’nun cenazesi ailesine teslim edildi.

Kastamonu il merkezindeki Kuzeykent Merkez Camiinde ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Kürelioğlu'nun cenazesi, Gümüşlüce Mezarlığındaki aile kabristanında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)