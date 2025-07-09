Kastamonu'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Kastamonu merkez Esenli köyü Merkez Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan Seyfi Ç. (43) ile İmdat Y. (51) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İmdat Y., demir sopa ile Seyfi Ç.'ye vurdu.

Seyfi Ç. de yanında bulunan bıçakla İmdat Y.'yi yaraladı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından İmdat Y. ve Seyfi Ç., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İmdat Y., hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltında bulunan Seyfi Ç.'nin tedavisi hastanede devam ediyor.