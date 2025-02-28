Kastamonu'da binanın 14'üncü katından düşerek ölen kadının nişanlısı tutuklandı

İHA
Kastamonu'nın Kuzeykent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan bir sitede 26 Şubat'ta meydana gelen olayda, 30 yaşındaki Eser Mumcuoğlu, sitede oturduğu apartmanın 14'üncü katından düştü.
Eser Mumcuoğlu, yaşamını yitirdi.
NİŞANLISINA GÖZALTI
Gece geç saatlerde meydana gelen olayda Eser Mumcuoğlu ile aynı evde bulunan nişanlısı S.Ö., Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı.
BİRLİKTE ALKOL ALDIKLARI ÖĞRENİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken S.Ö., Mumcuoğlu'nün ölümündeki şüphe sebebiyle tutuklandı.
Olay sırasında Eser Mumcuoğlu ile nişanlısı S.Ö.'nün birlikte alkol aldıkları öğrenildi.
Eser Mumcuoğlu'nun Ankara'da bugün toprağa verileceği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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