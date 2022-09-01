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    Adıyaman'da binaya rastgele ateş açan şahıslar kayıplara karıştı

    Adıyaman'da 2 şahıs bir binaya ateş açtı. Olayda bir dairenin camları hasar gördü. Kaçan şahıslar polisler tarafından aranıyor.
    • 01.09.2022 - 03:30
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 03:30
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    Adıyaman'da binaya rastgele ateş açan şahıslar kayıplara karıştı

    Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi, 704 Sokak içerisinde bulunan 4 katlı bir binanın önüne motosikletle gelen ve henüz kimlikleri tespit edilemeyen 2 şahıs, yanında getirdikleri silahla binaya rastgele ateş etti.

    Binaya ateş ettiler

    Silahtan çıkan mermiler binanın duvarlarına ve 2. katta bulunan dairenin de camlarına isabet etti.

    Gecenin sessizliğini yaptıkları silahlı saldırıyla bozan kimliği belirsiz iki şahıs, geldikleri motosikletle de kaçarak kayıplara karıştı.

    Adıyaman da binaya rastgele ateş açan şahıslar kayıplara karıştı #1

    Ekipler inceleme başlattı

    Büyük panik ve korkuyu bir anda yaşayan mahalle ve bina sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu.

    Kaçan şahıslar aranıyor

    İHA'nın haberine göre, polis ekipleri aynı zamanda boş mermi kovanlarında da çalışma gerçekleştirdi. Ölen ya da yaralananın olmadığı, maddi hasarın yaşandığı olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

    Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

    Adıyaman da binaya rastgele ateş açan şahıslar kayıplara karıştı #2


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