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Kastamonu'da bir ev kül oldu! Cayır cayır yandı...

Kastamonu'da bir ev kül oldu! Cayır cayır yandı... Sobadan çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle ahşap ev küle dönerken, ihbar üzerine bölgeye ekip sevk edildi. Yangını kısa sürede söndürerek diğer evlere sıçramasına engel olan ekipler, faciayı önledi.