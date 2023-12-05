Kastamonu'da bir ev kül oldu! Cayır cayır yandı...

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Aşağı Emerce köyünde korkunç bir yangın çıktı.
Mehmet Sarı isimli vatandaşa ait olduğu belirlenen iki katlı ahşap evde, sobadan kaynaklı yangın çıktı.
Yangın tüm evi sardı, kül etti
Kısa sürede büyüyen yangın evi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü.
Yangında iki katlı ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
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