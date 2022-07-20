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- Kastamonu’da bir kadın caddede ölü bulundu
Kastamonu’da bir kadın caddede ölü bulundu
Caddede başından vurulan kadın, ölü olarak bulundu. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu araştırılıyor.
- 20.07.2022 - 12:35
- Güncelleme : 20.07.2022 - 12:58
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesi Pulcular Mahallesi Saim Tokatlı Caddesi'nde, gece saatlerinde silah sesi duyuldu.
Evlerinden çıkanlar, bir kadını başından vurulmuş halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Tabanca kocasına ait
Yapılan kontrolde, yerde hareketsiz yatan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Kadının Cemile Akman olduğu öğrenildi.
Cemile Akman'ın yaşamını yitirdiği olay yerindeki tabancanın da eşine ait olduğu bildirildi.
İntihar mı cinayet mi olduğu araştırılıyor
Akman'ın eşinden habersiz silahını aldığı öne sürülürken, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor.
Akman'ın cansız bedeni, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
DHA’nın haberine göre olayla ilgili soruşturma sürüyor.