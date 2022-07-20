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Kastamonu’da bir kadın caddede ölü bulundu

Kastamonu’da bir kadın caddede ölü bulundu

Caddede başından vurulan kadın, ölü olarak bulundu. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu araştırılıyor.