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İHA

Kastamonu'da bir apartmandan kötü kokuların gelmesi üzerine binada yaşayan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

İhbar üzerine apartmana itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma neticesinde eve girdi.

CESEDİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Evde, hamile bir kadının cesediyle karşılaşıldı.

Bunun üzerine polis ve sağlık ekipleri ile olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu.

Cesedin, 23 yaşındaki hamile Elif Civil'e ait olduğu tespit edildi.

BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Elif Civil'in, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle öldürüldüğü belirlenirken, cesedin 10 günden fazladır evde olduğu belirtildi.

Ekiplerin evde yaptıkları incelemelerin ardından Elif Civil'in cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ KOCA YAKALANARAK TUTUKLANDI

Yaklaşık 8 aylık hamile olduğu kadının kocası B. Civil ise 1,5 yaşındaki çocukları İ. Civil ile birlikte il merkezindeki Nasrullah Meydanı'nda dolaşırken, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Cinayet şüphesi ile B. Civil adli makamlarca tutuklanırken, İ. Civil ise polis ekipleri tarafından koruma altına alındı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Sokakta ve binada bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, B. Civil'in ceset bulunmadan önce bebek arabasına bindirdiği çocuğu ile birlikte binadan çıktığı ve yürüyerek uzaklaştığını tespit etti.

Öte yandan B. Civil'in, her gün eve girip çıktığı görüldüğü belirtildi.

Cesedin bulunduğu gün B. Civil'in 1,5 yaşındaki çocuğu ile birlikte binadan çıkıp uzaklaştığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, B. Civil'in bebeği ile birlikte sakin bir şekilde caddede yürüdüğü görülüyor.

"KOCASI 10 GÜNDÜR EVE GELİP GİDİYORMUŞ"

Caddede bulunan esnaflardan Recep Eski, cinayet şüphelisi B. Civil'in 10 gündür sürekli eve gelip daha sonra da ayrıldığını öğrendiklerini belirterek şöyle konuştu: