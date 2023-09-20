Kastamonu'da cezaevinden çıkıp kız arkadaşını dövdü: Yeniden tutuklandı

İHA
Kastamonu'nun Cide ilçesinde tutuklu bulunan E.U., cezaevinden bir süre önce izinli olarak çıktı.
E.U., cezaevinden çıkışı sonrasında kız arkadaşını bulup darbetti.
Ekipler yakaladı
Yaşanan olayın ardından harekete geçen Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla E.U., yakalanarak gözaltına alındı.
Yeniden tutuklandı
Hırsızlık suçundan arandığı tespit edilen E.U., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)