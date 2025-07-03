Kastamonu'da dereden su içen büyükbaş hayvanlar telef oldu

Kastamonu'nun Hanönü ilçesine bağlı Vakıfgeymene Mahallesi'nde ikamet eden ve hayvan yetiştiriciliği yapan Yunus Yücel'e ait büyükbaş hayvanlar dereden su içtikten sonra rahatsızlandı.
Yücel, veteriner hekim çağırarak hayvanlarını muayene ettirdi.
Yapılan tedaviye rağmen 3 büyükbaş hayvan telef oldu.
"NEDEN ÖLDÜKLERİNİ BİLMİYORUZ"
Telef olan hayvanların sahibi Yunus Yücel, "Hayvanlar ırmakta su içti. Hayvanları suladıktan sonra 3 büyükbaş hayvan rahatsızlanarak öldü. Veteriner hekim çağırdık, şimdilik neden öldüklerini bilmiyoruz" dedi.